Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medicamento caro retirado a doente

Mulher de 72 anos acusa o hospital de mudar receita para poupar, mas a administração garante que a terapêutica é a correta.

Por Isabel Jordão | 01:30

Uma mulher de 72 anos, que sofre de várias doenças crónicas e respira com ajuda de um ventilador, acusa o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) de lhe negar um medicamento "por ser caro". A administração do CHUC nega qualquer restrição e diz que a medicação da doente é a correta. No entanto, vai pedir autorização ao Infarmed para atualizar a receita.



Isabel Nascimento é diabética, tem problemas cardíacos e sofre de policitémia vera, uma doença oncológica semelhante a leucemia. Entre outros medicamentos, tomava ruxolitinib para controlar a doença, mas na última consulta, no CHUC, o médico alterou a medicação e receitou-lhe hydroxyurea medac, que lhe causa prurido e feridas.



"Já tomei este medicamento, quando vivia no Algarve, e deixei de o tomar porque me deixava o corpo todo em ferida", explicou ao CM.



Quando se mudou do Algarve para Pombal, para ter o apoio da filha, passou a ser assistida no CHUC e na primeira consulta o médico manteve a medicação, mas em janeiro não lhe receitou o ruxolitinib.



O presidente do Conselho de Administração do CHUC, Fernando Regateiro, disse ao CM que "a terapêutica adotada é a correta para a doença".



Face às queixas da doente, "vai ser pedida autorização ao Infarmed" para Isabel Nascimento poder voltar à sua medicação.