Está praticamente esgotado nas farmácias um medicamento indicado para o tratamento do cancro da mama. Informação disponibilizada pela Autoridade Nacional do Medicamento - Infarmed revela que o Tamoxifeno, do laboratório Farmoz, entrou em rutura a 23 de agosto e de acordo com a nota informativa só deverá ser reposto no dia 15 deste mês.









