Um ensaio clínico do medicamento lecanemab realizado em 1795 pessoas com demência no Japão, Estados Unidos e Europa revelou uma redução de 27% no declínio mental em doentes com Alzheimer. As empresas responsáveis pelo fármaco admitem iniciar em janeiro o processo para que o medicamento seja autorizado nos EUA no próximo ano e, num futuro próximo, no Japão e na Europa.









