Medicamento Remdesivir já foi administrado em doentes com coronavírus em Portugal

A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, confirmou esta terça-feira a utilização do medicamento Remdesivir em pacientes com coronavírus em Portugal.A informação foi avançada durante a conferência sobre a atualização diária dos dados da Covid-19 no País.Graça Freitas confirmou que o Remdesivir já foi administrado a doentes, numa utilização compassiva que requer de uma autorização especial.