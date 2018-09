Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medicamento Sinemet para a doença de Parkinson em falta no mercado

Infarmed que diz estar à procura de alternativas para os doentes, já marcou uma reunião com empresas de medicamentos.

16:17

O medicamento Sinemet, para o tratamento da doença de Parkinson, está em rutura de stock, informou hoje o Infarmed que diz estar à procura de alternativas para os doentes, tendo já marcado uma reunião com empresas de medicamentos.



Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), a falta deste medicamento foi detetada em 45 países, incluindo os Estados Unidos da América e o Canadá e deve-se a "um problema no local de fabrico".



"O Infarmed (...) convocou as empresas com medicamentos destinados ao tratamento da Doença de Parkinson para uma reunião na sexta-feira. Neste encontro estarão ainda presentes associações de doentes e sociedades científicas", refere o comunicado.



No final da reunião serão prestados esclarecimentos pelo conselho diretivo do Infarmed.