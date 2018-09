Medicina afastada do top 5 dos cursos

Engenharias dominam os primeiros lugares dos cursos com média mais elevada.

Por Bernardo Esteves | 10:35

Os cursos de Engenharia voltaram este ano a ultrapassar os de Medicina entre as formações com média de acesso mais elevada. Dois cursos da Universidade de Lisboa (Engenharia Física Tecnológica e Engenharia Aeroespacial) aparecem nos dois primeiros lugares - Engenharia Civil na Universidade da Madeira está acima, mas só colocou um aluno - seguida de Engenharia e Gestão Industrial, na Universidade do Porto.Neste ranking, o primeiro curso de Medicina só aparece no 7º lugar. É o curso do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Nos primeiros 15 lugares estão seis cursos de Medicina (só o da Universidade da Beira Interior fica de fora), mas nas restantes posições há cursos de Engenharia, Matemática, Comunicação e Arquitetura.Foram colocados 43 992 alunos, menos 922 do que o ano passado, numa redução de 2 por cento. Ainda assim, este é o segundo maior número de colocados desde 2010.A Direção-Geral de Ensino Superior estima que o número total de colocados ascenda aos 73 mil alunos através de todas as vias de ingresso. Cerca de 7500 estudantes entrarão nos cursos técnicos superiores profissionais.Restam depois a Universidade Aberta, instituições de ensino superior militar e policial, concursos locais, regimes especiais de acesso, concursos para maiores de 23 anos e estudantes internacionais.Dos 1068 cursos disponíveis em 33 instituições, nesta primeira fase há 282 cursos com menos de 20 alunos e 33 cursos que não colocaram um único estudante. Vinte é o número mínimo para garantir financiamento.A tutela estima que este ano entrem 5540 novos estudantes estrangeiros através do Estatuto de Estudante Internacional. A confirmarem-se estes números, será um aumento de 22%.