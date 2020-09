Medicina Interna é a área hospitalar que vai receber mais vagas

A Medicina Interna é a área hospitalar que vai receber o maior reforço no âmbito dos concursos para a contratação de 950 médicos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou o Ministério da Saúde (MS).





De acordo com o despacho publicado em Diário da República, são 151 as vagas para Medicina Interna, seguindo-se, por ordem de grandeza, Anestesiologia (com 68) e Pediatria (63). O que, segundo explicou em entrevista o secretário de Estado da Saúde, corresponderá “às grandes necessidades que temos neste momento”. António Lacerda Sales disse ainda que “estas vagas são mais do que os especialistas que acabaram a sua formação” e abriu a porta a médicos que “poderão estar fora do País” e podem, assim, concorrer e integrar o SNS.