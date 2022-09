Medicina volta a ser o curso com a média mais elevada na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. O curso no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, teve como nota mínima 189,0 pontos, batendo as engenharias do Instituto Superior Técnico: Aeroespacial, com mínima de 188,5, e Física Tecnológica, com 187,8.









