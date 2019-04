Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico aconselha mãe a rejeitar cirurgia do filho por não saber como fazê-la

Hospital instaurou um processo disciplinar ao médico e comunicou-o à Ordem.

Por Francisca Genésio | 01:30

Um médico otorrinolaringologista do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), ao qual pertence o Hospital de Santa Maria, foi alvo de um processo disciplinar por alegadamente ter aconselhado a mãe de um doente, com 11 anos, a não aceitar uma cirurgia ao filho. A decisão, por parte do CHULN, já foi comunicada à Ordem dos Médicos (OM).



A denúncia chegou à direção clínica do hospital através de uma carta assinada pela mãe da criança. No documento, a mulher conta que o clínico, que não acompanhava a criança, a contactou dias antes da cirurgia. Pedia-lhe que não aceitasse a operação, "porque a equipa (...) não sabe fazer a cirurgia".



Segundo a mãe, o especialista em otorrino terá obtido o seu número de telemóvel através da direção da escola do filho. Antes terá tentado, sem sucesso, conseguir o contacto através da assistente social.



Contactada pela Lusa, a administração do CHULN recusou prestar esclarecimentos, uma vez que decorre o processo disciplinar. Já o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, considera que "a situação é preocupante e tem de ser analisada e esclarecida".



A operação, que na altura já estava marcada, consistia na colocação de um implante coclear - um dispositivo eletrónico destinado a pessoas com perda severa de audição. O procedimento acabou por ser realizado, com normalidade, a 25 de março, por uma equipa de três profissionais do CHULN e dois do Centro Universitário de Coimbra - centro de referência nesta área.



SAIBA MAIS

Queixa-crime

Em 2018, Leonel Luís, diretor do serviço de Otorrino do Santa Maria, apresentou queixa-crime contra o Sindicato dos Médicos da Zona Sul e contra cinco otorrinos - um deles é o clínico desta nova polémica.



2016

foi o ano a partir do qual o serviço de Otorrino do Hospital de Santa Maria ficou envolto em polémica. Foi neste ano que Leonel Luís foi nomeado diretor de serviço.



Médicos internos

A Ordem dos Médicos suspendeu, no ano passado, a autorização do Hospital de Santa Maria para formar internos na especialidade de Otorrinolaringologia. A Ordem prometeu uma nova avaliação num ano.