Médico condenado a pena suspensa por negligência

O Tribunal de Castelo Branco condenou esta sexta-feira a três anos de prisão, com pena suspensa, o médico acusado de homicídio por negligência. André Antunes, de 18 anos, morreu a 18 de abril de 2014 após ter tido alta do Hospital Amato Lusitano, onde passou sete horas nas urgências, sem que Manuel Carvalho, o médico que o atendeu, tivesse detetado uma infeção intestinal grave.O Tribunal entendeu que o médico de 60 anos "não teve a exigência, o cuidado e o zelo a que estava obrigado", "ignorou os sinais evidentes do estado de saúde do André" e "de forma prematura deu alta ao paciente". "Se o arguido tivesse feito um diagnóstico correto e atempado, o André poderia ter sido operado a tempo e a sua morte evitada", afirmou a juíza, durante a leitura da sentença.Ana Gaspar, mãe de André, emocionou-se ao ouvir a juíza descrever a morte do filho e ao ouvir a sentença. "A pena não é justa porque não traz o meu filho de volta, mas pelo menos tenho a satisfação de o tribunal ter confirmado o que defendo há cinco anos: que este médico negligenciou o meu filho e não utilizou todos os meios ao seu dispor para o ajudar", disse.Manuel Carvalho foi condenado com a pena máxima para o crime de homicídio por negligência simples, mas a família de André pretendia condenação por homicídio por negligência grosseira.