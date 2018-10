Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico condenado por cobrar 5000 euros para 'cunha' em concurso

Afonso Inácio tem ainda de pagar três mil euros à Amnistia Internacional, no prazo de dois anos.

Por F.V. | 08:58

Afonso Inácio "valeu-se da sua posição como médico e diretor do Centro de Saúde" para propor ao pai de uma jovem enfermeira o pagamento de 5 mil euros para influenciar um concurso público de emprego.



É o que defende o Tribunal de Braga, que esta terça-feira condenou o médico de Barcelos a dois anos de prisão, com pena suspensa.



O médico tem ainda de pagar 3 mil euros à Amnistia Internacional, no prazo de 2 anos. Caso não pague, vai cumprir a pena na cadeia. O tribunal diz que Inácio "tirou partido do sofrimento" dos pais da jovem.