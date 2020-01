Médico desvia hormonas para clínica de estética e ginásio

Um médico, de 65 anos, foi ontem apanhado em flagrante delito e detido pela PJ por desvio de hormonas de crescimento.



O clínico receitava a substância, que custa mais de mil euros e é comparticipada a 100% pelo Estado, que depois era encaminhada para uma clínica de estética e um ginásio. Por apurar está ainda o total do prejuízo causado ao Estado português.





Em causa está a eventual prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documento e de atestado falso - o médico detido pela PJ é ainda suspeito de passar atestados falsos para exames de condução e licenças de caça.No âmbito do inquérito que corre no DCIAP, relacionado com o combate à fraude ao Serviço Nacional de Saúde, foram constituídos dez arguidos, tendo a operação obrigado a buscas em Lisboa, Aveiro e Coimbra, em nove residências e duas clínicas privadas. Nesta ação, a PJ teve a colaboração do Infarmed e do Ministério da Saúde.