O médico obstetra Artur Carvalho, responsável por não ter avisado os pais do ‘bebé sem rosto’ das malformações do feto, é agora suspeito num novo caso. Já tinha sido expulso da Ordem dos Médicos, ficando impedido de exercer em definitivo a atividade profissional, mas as buscas da Polícia Judiciária de Setúbal, realizadas na última quarta-feira, visavam recolher provas por suspeita de fraude ao Serviço Nacional de Saúde.