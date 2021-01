Médico do Hospital da Luz em Lisboa morre infetado com Covid-19. Já é o quinto caso

Morreu, infetado pelo vírus que provoca a Covid-19, o médico José Damásio, que desempenhava funções de anestesiologista no Hospital da Luz, Lisboa, desde 2007. Tinha 60 anos e o CM apurou que sofria de outras patologias, nomeadamente um cancro do pulmão em fase terminal.Terá sido infetado após tratar do pai (que também acabaria por morrer da doença), conforme contou ao CM Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM). "O pai dele apanhou a Covid-19 por volta do Natal e ele foi tratá-lo. Ficou infetado", revelou Roque da Cunha, acrescentando que "deverá haver mais casos de profissionais de saúde que morrem e não são contabilizados". "Há dois dias morreu um cirurgião plástico em Viana do Castelo mas há muito tempo que o Ministério da Saúde deixou de falar destes números."Segundo a Ordem dos Médicos, são já cinco os médicos que morreram infetados pelo SARS-CoV-2. "Não temos sido informados oficialmente, porque a comunicação da DGS não funciona como devia", diz o bastonário, Miguel Guimarães, que pede testagem aos profissionais e que sejam todos vacinados "o quanto antes".