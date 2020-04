O Diretor do Serviço de Anestesia e chefe das urgências do Hospital de Santo António no Porto foi apanhado a trabalhar três dias depois de lhe ser diagnosticado coronavírus.Os médicos e enfermeiros do hospital ficaram alarmados com a situação que ocorreu no dia 15 de abril. Osabe que o médico pediu autorização ao hospital e que esta lhe foi cedida. O profissional de saúde tinha as restrições de que não poderia sair do seu gabinete nem contactar com doentes.O diretor, de 52 anos, já realizou dois testes que estão negativos e pode voltar ao trabalho.

