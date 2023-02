Um médico do INEM acompanhou um doente cardíaco até ao Hospital de Faro dentro de um carro conduzido pela mulher do paciente, devido à falta de ambulâncias para fazer o transporte.



O caso, ao que o CM apurou, aconteceu sexta-feira, por volta das 17h30. O homem, de 57 anos, estava com sintomas de enfarte e foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Faro.









Ver comentários