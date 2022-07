Médico e sócia-gerente de uma farmácia de Ourique, detidos pela Polícia Judiciária na quarta-feira, saíram em liberdade do Tribunal de Ourique. Suspeitos de emitirem receitas falsas, ficam sujeitos à medida de coação de apresentações quinzenais no posto/esquadra mais próxima de onde vivem. Estão proibidos de contactar entre si, com a farmácia e com os funcionários.Ao que oapurou, os dois usavam dados de utentes sem que estes soubessem. O homem é médico sem especialidade e era prestador de serviços num lar de idosos. A mulher terá simulado a venda dos fármacos e cobrava ao SNS as comparticipações, que terão rendido aos dois “valores elevados”.