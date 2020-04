Médico especialista da dor: “Telemedicina resolve 90% das situações”

É preciso evitar a todo o custo frequentar espaços com grande circulação. Com o evoluir da pandemia, casos de Covid-19 chegam às grandes unidades de saúde, públicas ou privadas. Todavia, lesões, problemas de coluna ou dor crónica, bem como outras situações médicas dolorosas, também podem ter uma resposta rápida, através da telemedicina, de acordo com o especialista Armando Barbosa.

CM - Como é que os pacientes se preparam para uma consulta por videochamada? Que dados devem reunir?

- A videoconsulta engloba aquilo que se chama telemedicina, que significa o uso das tecnologias de informação para prestar assistência aos doentes que por alguma razão não se podem deslocar. Para que se possa tirar o máximo proveito da sua videoconsulta, a Clínica Paincare desenvolveu um questionário simples que é enviado ao doente antes da consulta, sobre história da doença, sintomas, hábitos de vida ou antecedentes. O doente pode desenhar numa figura a localização da dor e caracterizá-la através de escolha múltipla. O doente deve enviar antes da consulta os exames que possam ser relevantes para a situação atual.

- O que é que o doente pode esperar destas consultas?

- Existem dois tipos de videoconsultas: as de primeira vez e as de seguimento. Nas consultas de seguimento é mais fácil proceder a reajustes da medicação ou implementar outras medidas terapêuticas.

- E quando não houve contacto prévio, também é possível diagnosticar a origem da dor e resolver o problema?

- Sim. Através da videoconsulta, associado ao nosso método de pré-avaliação e recolha de elementos, conseguimos avaliar e diagnosticar cerca de 90% das situações.