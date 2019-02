Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico especialista garante: "As pessoas dormem pouco e mal em Portugal"

Especialista afirma que as pessoas dão "mais importância ao trabalho e ao lazer".

Por Lusa | 15:25

Os portugueses estão a descansar poucas horas, dormindo em média menos de seis horas diárias, com reflexos negativos na vida ativa e social, disse esta sexta-feira o presidente da Associação Portuguesa do Sono (APS), Joaquim Moita.



Em declarações à agência Lusa, o médico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) referiu que a sociedade portuguesa e europeia "dão pouca importância ao sono, dando mais importância ao trabalho e ao lazer".



"As pessoas dormem pouco e mal em Portugal", sublinhou o especialista, que dirige também o Centro de Medicina do Sono do CHUC, frisando que esta situação provoca problemas de saúde cognitiva e física.



A APS vai assinalar o dia mundial do Sono em Coimbra, no dia 15 de março, com uma mesa redonda sobre a presença e representação do sono nos Livros das Grandes Religiões Proféticas (Cristianismo, Judaísmo e Islamismo), em que participam um estudioso, um crente, um líder religioso, um médico e uma cientista.



"Quando um elemento lê os livros, por exemplo, o Corão, verificamos que é muito interessante que estão lá os procedimentos que a medicina do sono moderna, que é relativamente recente (só tem 50 anos), também recomenda", frisou Joaquim Moita.



Segundo o presidente da APS, "quando se olha para as religiões, verifica-se, em primeiro lugar, que têm muitos pontos em comum e que dão uma grande importância ao sono".



"É muito interessante verificar que todas elas dão uma grande importância ao sono, à alternância entre o sono e a vigília, entre a noite e o dia, isso é muito importante", realçou.



De acordo com Joaquim Moita, "vive-se numa sociedade que desvaloriza a importância do sono e verifica-se que, de facto, nas religiões monoteístas isso não acontece".



"Pelo facto de termos luz, estendemos o nosso trabalho e o lazer pela noite dentro. Ora, os livros dizem-nos que não, que de facto é preciso aproveitar esta alternância entre a noite, em que preferencialmente devemos dormir, e o dia, em devemos trabalhar", acrescentou.



No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Sono, a APS e o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra estão a promover um concurso de desenho, tendo por tema o lema "Dormir bem, envelhecer melhor".



O concurso destina-se a todas as crianças e jovens que se encontrem a frequentar escolas dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, incluindo escolas profissionais, públicas e privadas localizadas em Portugal.



Esta iniciativa pretende dar a conhecer as condições para um bom sono, sensibilizar as crianças e os jovens para a importância e para o respeito do sono, mobilizar as escolas para ações nesta área e promover e valorizar a criatividade.



As imagens devem ter como material de referência a brochura "Higiene do Sono na Criança e Adolescente", produzida pela APS e Sociedade Portuguesa de Pediatria.