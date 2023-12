Médico julgado por lesar o SNS em quase 99 mil euros. Receitou medicamento a obesos apenas comparticipado a diabéticos

Um médico, de 69 anos, especialista em medicina Desportiva e Peritagem Médica de Segurança Social, começou a ser julgado em outubro no Juízo Central Criminal de Lisboa por crime de burla qualificada agravada, avança o jornal Público.O médico emitiu e assinou cerca de "um milhar de receitas de um medicamento, Victoza, que tem como princípio ativo o liraglutido, eficaz na perda de peso e inibição do apetite, a favor dos seus pacientes, tivessem ou não diabetes do tipo 2", refere o jornal. O caso ocorreu entre 21 de fevereiro de 2014 e 15 de maio de 2017.De acordo com o Ministério Público (MP) o médico terá lesado o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em quase 99 mil euros, uma vez que os doentes a quem prescreveu o remédio beneficiaram indevidamente de uma comparticipação do Estado apenas reservada a diabéticos do tipo 2.O alerta foi dado pela Unidade de Gestão do Centro de Conferência de Faturas de Administração Central do Sistema de Saúde que elaborou um relatório sobre a prescrição, dispensa e comparticipação pelo SNS de dois remédios que, em 2016, eram concorrentes entre si, o Victoza e o Bydureon, desde a sua introdução e autorização como medicamento comparticipado pelo SNS.Em função do elevado preço o liraglutido apenas está indicado para doentes obesos. O MP entendeu que o médico deve devolver ao Estado 98.057,70 euros "com juros calculados à taxa legal, os vencidos desde o período de prática dos ilícitos e os vincendos até integral pagamento".O juiz de instrução criminal considerou que "atentas as mais elementares regras da experiência, não é de todo crível que o arguido, com os comportamentos que assume, com a experiência de vida e profissional que a idade já lhe proporcionou, tenha emitido e assinado quase um milhar de receitas, tivessem ou não os pacientes diabetes de tipo 2, sem estar ciente e consciente de que o fármaco em causa só podia ser receitado a pessoas obesas e com diabetes tipo 2 e que ao agir desse modo, determinava o pagamento injustificado pelo Ministério da Saúde".O médico argumenta que receitou o medicamento a doentes obesos, insulinorresistentes, como coadjuvante de outra medicação, sempre com receita normal.