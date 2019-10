Obstetra que seguiu mãe de bebé sem rosto já tinha cinco queixas na Ordem dos Médicos

Mediante a solicitação "com urgência" da abertura do processo está nas mãos do Conselho Disciplinar decidir se suspende o médico.



"Se a atuação deste médico pode estar a colocar em causa a saúde das pessoas, que decida sobre a suspensão preventiva", afirmou Miguel Guimarães.



A Ordem dos Médicos vai abrir um processo contra o médico obstetra que seguiu a mãe do bebé que nasceu sem olhos, nariz e sem parte do crânio no passado dia 7 de outubro, no Hospital de Setúbal.Em conferência de imprensa, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, confessou que Artur Carvalho já tinha cinco processos em aberto no conselho disciplinar, desde o ano de 2013, sem contar com a queixa que envolve este último caso.Em declarações o bastonário da Ordem dos Médicos, referiu que não tinha conhecimento do caso até este ser divulgado, esta quarta-feira, pelo

O Centro Hospitalar de Setúbal anunciou esta sexta-feira a abertura de um inquérito para apurar se foram efetuados corretamente todos os procedimentos no parto do bebé que nasceu com malformações no passado dia 7 de outubro, no Hospital São Bernardo. Já esta quinta-feira, o bastonário dos Médicos pediu esclarecimentos e uma ação rápida ao Conselho Disciplinar do Sul da Ordem sobre o clínico envolvido no caso do bebé que nasceu com malformações graves em Setúbal.