Médico pede três milhões de euros ao Hospital da Guarda

Henrique Fernandes foi alvo de um processo disciplinar em 2011.

Por A.S. | 08:59

Um oftalmologista demitido há oito anos pelo Conselho de Administração do Hospital da Guarda foi readmitido ao serviço em janeiro por imposição do tribunal e reclama uma indemnização de 3 milhões de euros.



Henrique Fernandes foi alvo de um processo disciplinar em 2011 por efetuar serviços no setor privado enquanto estava de baixa do hospital.



O médico alegou que o Conselho de Administração abriu o processo depois de ultrapassado o prazo legal. Oito anos depois, o Tribunal Administrativo de Castelo Branco deu-lhe razão.



Ao CM, fonte do hospital da Guarda afirma que "os serviços jurídicos estão a preparar uma contraproposta" e que "o atual CA encara a reintegração do médico como o cumprimento de uma decisão judicial".