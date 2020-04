Médico que atacou coronavírus luta pela vida em Viseu

António Cabrita Grade, um dos médicos que estiveram desde a primeira hora no combate à propagação da Covid-19 em Viseu, continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital da cidade, depois de o seu estado de saúde se ter agravado nas últimas horas.O médico de 65 anos, diretor do agrupamento de centros de saúde Dão Lafões, esteve sempre na linha da frente do combate à pandemia, na região Centro. "O estado de saúde inspira cuidados, uma vez que o doente tem outras patologias associadas. Está nos Cuidados Intensivos, mas para já mantém-se estável", garantiu aofonte do hospital, realçando o trabalho do clínico sempre na ajuda dos doentes.O foco de contágio terá sido um familiar, o genro, que também contraiu a Covid-19.O médico está internado naquele hospital desde 31 de março, mas só passou para os Cuidados Intensivos na segunda-feira. Quando entrou no hospital, o seu estado de saúde era estável, mas a situação piorou. A falência dos órgãos acabou por ser inevitável e o médico neste momento está entubado e para respirar precisa do auxílio de ventilador.Um enfermeiro do Hospital de Viseu acusou positivo para Covid-19. Segundo a Ordem dos Enfermeiros, a infeção terá sido contraída no serviço naquela unidade. Médicos, enfermeiros e auxiliares foram sujeitos a teste. Dez acusaram negativo.O hospital da Covilhã aguarda esta quinta-feira os resultados aos testes de despiste a quase 100 profissionais de saúde que contactaram com um enfermeiro infetado. "A maioria continua a trabalhar com precauções redobradas", disse aoum funcionário.O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, reiterou esta quarta-feira a necessidade de alargar o uso de máscara para proteger a população face ao avanço da pandemia do novo coronavírus.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, reconhece que Portugal pode já estar no pico da curva epidemiológica do novo coronavírus. "Mas são necessários mais uns dias para ter a certeza", referiu.O Centro Europeu de Controlo e Prevenção da Doença avisa que a Europa pode ainda não ter atingido o pico da pandemia do novo coronavírus. "Muitos países testam muito poucos pacientes", alertou.O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses diz "que as normas da DGS, na sua generalidade, excluem o papel fundamental dos enfermeiros e das suas competências no combate à pandemia".Os hospitais privados receberam 3882 casos suspeitos de Covid-19 desde o início da fase de mitigação da pandemia, em 26 de março e registam 129 doentes infetados, revelou a associação do setor.O presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, João Gouveia, explicou que será dada formação no recurso a ventiladores a médicos de outras áreas com orientação de intensivistas.