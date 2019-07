Médicos admitem alta para a bebé Matilde

Matilde Sande, a bebé que sofre do tipo mais grave de atrofia muscular espinhal, evolui de uma forma favorável ao tratamento a que está a ser submetida na unidade pediátrica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Os pais adiantaram esta quinta-feira que a bebé pode, em breve, ter alta.A bebé, que faz esta sexta-feira três meses, deixou de "tomar o antibiótico e os médicos já falaram numa possível de alta", escreveram os pais Miguel Sande e Cristina Martins.Os pais dizem ainda que têm também recebido formação nas técnicas de utilização dos aparelhos de suporte básico de vida para poderem cuidar de Matilde quando for dada a alta hospitalar.Matilde iniciou na terça-feira o tratamento com Spinraza, medicamento que visa travar a evolução da doença degenerativa, quase sempre mortal antes dos dois anos de idade.Os pais receberam 2,5 milhões de euros em donativos para a compra do medicamento Zolgensma, que ainda não está autorizado e que deverá ser comparticipado a 100%.Face à verba obtida e como não é necessário pagar o medicamento, os pais de Matilde estabeleceram os primeiros contactos com os familiares de outras crianças para as ajudarem.A Autoridade do Medicamento - Infarmed informou que há neste momento 26 doentes a receber o tratamento com o Spinraza.A aprovação do Spinraza levou à inclusão de 10 milhões de euros no Orçamento do Estado para futuros tratamentos.A Associação Portuguesa de Neuromusculares presta apoio aos doentes com atrofia muscular espinhal nos quatro tipo de gravidade.