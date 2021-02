Médicos alemães em Portugal travam pedido de ajuda externa

Numa altura em que as previsões apontam para que Portugal sofra, nos próximos dias, um aumento exponencial de internamentos em Enfermaria e em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), a ajuda dos 26 profissionais de Saúde e militares alemães, que começaram esta segunda-feira a tratar pacientes no hospital da Luz, em Lisboa, trava mais pedidos de ajuda externa.









Países como a Áustria, Luxemburgo, Espanha e outros Estados-membros da União Europeia disponibilizaram-se para receber doentes portugueses com Covid-19, mas João Gouveia, coordenador da Resposta em Medicina Intensiva, garantiu esta segunda-feira, na primeira conferência de imprensa da equipa germânica, que a solução não passa por enviar doentes para o estrangeiro, mas sim, expandir a resposta. “Necessitamos de aumentar ainda mais a capacidade. Propomos aumentar em mais de 200 camas na medicina nacional e isso foi feito. Estamos a conseguir responder. Agrademos toda a ajuda e estudamos todas as hipóteses para o caso de virem a ser necessárias podermos usá-las. Mas não queremos usar. O nosso foco é a expansão”, reforçou o médico acrescentando que a ajuda alemã servirá “até meados de abril”, com a “capacidade de medicina intensiva” já “o mais esticada possível”. Esta posição é partilhada pela ministra da Saúde: “Preferimos garantir o tratamento no nosso País e o mais possível junto de casa”, admitiu Marta Temido, frisando a necessidade de o País colocar todos os recursos ao dispor do combate à pandemia.

“É absolutamente necessário ficar aqui o maior tempo possível”, disse Jens-Peter Evers, chefe da equipa médica alemã. O médico militar assegurou ainda que Portugal está a fazer o que pode face às novas estirpes do Sars-Cov-2. “Tenho a certeza absoluta que Portugal não está a fazer nada de errado. E tenho a certeza absoluta que a Alemanha não faz nada melhor do que Portugal”,defendeu o coronel que chefia a equipa médica do exército alemão, acrescentando que “o tipo de tratamento dos pacientes é igual em Portugal e na Alemanha”.





Na conferência de imprensa, os alemães destacaram as condições do Hospital da Luz e a educação dos portugueses. “É absolutamente perfeito. Não esperava ter tão boas condições. Todos nos reconhecem e nos levanta o polegar. Toda a gente é extremamente educada”, disse Jens-Peter Evers. Focados em salvar vidas, os alemães estão ainda a aprender algumas frases em português para melhorar a comunicação com os doentes e colegas.