Médicos amarrados três anos ao SNS

O Governo quer manter os médicos ligados aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante três anos, após terem concluído a especialidade. Os três anos são, segundo apurou o CM, um tempo indicativo e a decisão final sobre esta medida será tomada no Conselho de Ministros extraordinário de hoje, que aprovará a proposta do Orçamento do Estado para 2020.

O Executivo pretende avanç...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />