Médicos ameaçam com 'guerra' a António Costa caso primeiro-ministro não modere críticas à classe

A Ordem dos Médicos e o Sindicato ameaçaram o primeiro-ministro com "guerra", caso António Costa não modere o tom nas críticas à classe trabalhadora.A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal Expresso.Em causa estão declarações feitas pelo Chefe do Executivo que considerou ser "fácil" ficar no gabinete médico "e passar o dia a falar por videoconferência para as televisões".