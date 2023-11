Os sindicatos dos médicos não desarmam e querem continuar as negociações com o Governo e com o ministro da Saúde. As greves mantêm-se e esta sexta-feira, depois de Sindicato Independente dos Médicos e Federação Nacional dos Médicos terem exigido o retomar do processo negocial, o ministro Manuel Pizarro afirmou que o Governo “vai estudar até onde pode ir nas negociações”.“Temos de avaliar em que condição é que cada opção política do Governo pode ser tomada, porque se é verdade que o Governo está em funções, não é menos verdade que não estamos em circunstâncias normais”, afirmou Manuel Pizarro à margem da abertura do 32.º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, a decorrer em Matosinhos. Por isso, frisou, a negociação com os médicos exige “um estudo muito atento” do ponto de vista daquilo que é, não apenas a conformação legal, mas também a legitimidade política para que cada decisão seja tomada, frisou.