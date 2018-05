Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médicos censuram reuniões com Finanças

Ordem vai pedir informação aos ministérios sobre os encontros. Rui Rio contra o pedido de demissão feito ao ministro da Saúde.

Por Francisca Genésio | 12.05.18

A Ordem dos Médicos (OM) vai pedir aos ministérios da Saúde e das Finanças informação sobre a periodicidade com que o ministério tutelado por Mário Centeno reúne, sozinho, com as administrações dos hospitais.



O pedido surge na sequência de notícias que denunciam o facto de, nas últimas semanas, os administradores hospitalares do Porto terem sido chamados a reunir com as Finanças. Os encontros terão decorrido sem a presença de um representante do Ministério da Saúde (MS).



"Parece que o nosso interlocutor preferencial passou a ser o Ministério das Finanças", criticou Miguel Guimarães, bastonário da OM. Uma opinião partilhada por Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD, que pediu esta sexta-feira a demissão de Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde.



O deputado acusa as Finanças de terem tomado "de assalto" a Saúde. Horas mais tarde, Rui Rio, presidente do PSD, contrariou as declarações do deputado social- -democrata, sublinhando que "as demissões dos ministros dependem do primeiro-ministro" e que deve ser António Costa a pensar, "cada vez que tem um problema num ministério, se o ministro deve continuar ou não". O ministro da Saúde "desvalorizou" o pedido de demissão. Aos jornalistas, alegou que as reuniões de responsáveis hospitalares só com as Finanças são "normais".