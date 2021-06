Colocar piercings nos genitais é uma moda, diz a dermatologista Joana Gomes. “Muitos acham que os acessórios valorizam o órgão sexual do ponto de vista estético; outros acreditam que aumenta o prazer do ato sexual”, acrescenta a médica do Hospital de Braga. Rocha Mendes, urologista e andrologista do Lusíadas Lisboa, não desmente essa possibilidade, mas afirma que os riscos são “demasiado grandes”. “...