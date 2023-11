Médicos 'convidam' António Costa para reunião

“O senhor primeiro-ministro parece que chegou agora ao poder.” É desta forma que Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, analisa o artigo de opinião de António Costa, esta segunda-feira no ‘Público’, em que aborda a situação no SNS.“O primeiro-ministro escreve que o orçamento da Saúde tem crescido, mas esquece-se de referir que o problema está na sua execução, que tem sido muito baixa”, afirma. Sobre os ‘numerus clausus’ nos cursos de Medicina, que António Costa afirma serem um problema, Roque da Cunha lembra que foram criados em 1976, era Mário Soares primeiro-ministro. “Convidamos o senhor primeiro-ministro a estar presente na próxima reunião negocial [amanhã], onde lhe podemos explicar quais os problemas do SNS”, afirma o dirigente do SIM.