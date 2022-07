Médicos de família e ministra da Saúde continuam longe de um acordo

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) afirmou este sábado que continua longe um acordo com a ministra da Saúde, mantendo-se a intenção do Governo de contratar médicos sem especialidade para centros de saúde.

Esta posição foi transmitida por Nuno Jacinto após ter sido recebido por Marta Temido no Ministério da Saúde, local onde a sua associação promoveu esta tarde um protesto contra a medida do Orçamento do Estado para 2022 que abre a possibilidade de contratação de médicos sem especialidade para os centros de saúde.