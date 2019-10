Tribunal de Contas obriga clínicos a devolver dinheiro a hospital de Évora

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O pesssoal dirigente do Hospital do Espírito Santo de Évora, entre 2015 e 2018, foi nomeado sem que se verificassem os procedimentos prévios de seleção, divulgou o Tribunal de Contas, numa auditoria.Esta situação levou a acréscimos indevidos nos salários. As nomeações implicaram "uma valorização remuneratória mensal de cerca de 53%", traduzindo-se num aumento de encargos com remuneraç... < br />