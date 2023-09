Médicos de Lisboa e Vale do Tejo em greve para exigir salários dignos

Os médicos da região de Lisboa e Vale do Tejo iniciaram esta quarta-feira uma greve de dois dias para exigir uma "resposta efetiva" ao caderno reivindicativo sindical e uma proposta de grelha salarial digna, adequada à sua formação.

Convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a greve regional, que teve início às 00h00 desta quarta-feira e termina às 24h00 de quinta-feira, abrange os hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, Vila Franca de Xira, Garcia de Orta, em Almada, Dr. José de Almeida, em Cascais e os centros hospitalares de Barreiro-Montijo, Setúbal e Psiquiátrico de Lisboa,

São também abrangidos por esta greve os médicos do Instituto de Oftalmologia Gama Pinto (Lisboa), o IPO de Lisboa e o Departamento Medicina Desportiva do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), bem como dos agrupamentos de centros de saúde (ACES) de Cascais, Loures/Odivelas, Estuário do Tejo, Almada/Seixal, Arco Ribeirinho e Arrábida.