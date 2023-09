A Federação Nacional dos Médicos classifica como “biscate” o recrutamento de médicos pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho através de um “concurso por intermédio de uma empresa de trabalho temporário para suprir as falhas que não quer resolver pela contratação”. Segundo a FNAM, os médicos serão pagos a 35,50 euros por hora, valor muito superior ao que ganham os clínicos nos primeiros anos (16,52 euros) ou mesmo os médicos no topo da carreira (até 32,45 euros). A ULS do Alto Minho nega a contratação de médicos por recusa de horas extraordinárias.