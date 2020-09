Médicos denunciam serviços de urgência de Beja em colapso

A Maternidade de Beja encerrou durante três dias por falta de médico da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia. O Sindicato Independente dos Médicos (SIM), diz que é sintoma de uma doença mais grave que está a afetar todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que, neste momento, está a colocar em perigo vários serviços hospitalares.Nomeadamente, as cirurgias urgentes e a Pediatria de Évora; o Serviço de Urgência do Hospital de Beja e a Urgência de Pediatria do Hospital de Santa Maria da Feira. Ao, Roque da Cunha, presidente do SIM, diz que os médicos estão exaustos e que "têm direito a férias, licenças de maternidade e de paternidade e a uma vida familiar"."No ano passado, os médicos fizeram seis milhões de horas extra. Neste ano, já devem ter atingido o mesmo número só até agosto. Não se lhes pode pedir mais", diz o responsável, acrescentando que, para atender às situações mais urgentes de forma imediata "é preciso contratar"."Há médicos em Portugal, mas é preciso saber fixá-los e atraí-los ao SNS. Muitos nem sequer vão a concurso", diz Roque da Cunha, que se queixa de não haver diálogo suficiente entre os médicos e o Ministério da Saúde. "Queremos chegar a um acordo. A situação é grave e haverá situações de rutura no curto prazo. Queremos dialogar com o ministério e encontrar solução", afirma.