Médicos do Centro apelam ao Governo para não esquecer os doentes não Covid-19

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) apelou esta quinta-feira à ministra da Saúde para que o Governo não esqueça os doentes não covid-19 e lamentou que não esteja a ser preparado o pós-pandemia.

"Hoje é o Dia Mundial do Doente e a sensação que temos é a de que não está a ser preparado o pós-pandemia e podemos ter mais uma vaga, mas com os doentes que têm as suas patologias agravadas e que não foram atempadamente tratados", disse Carlos Cortes aos jornalistas, no final de uma visita ao Instituto Português de Oncologia (IPO) Francisco Gentil, em Coimbra.

O dirigente lamentou que tenha sido criada, em setembro, uma 'task-force' para os doentes não covid-19 e que, passados cinco meses, não exista "nenhuma informação sobre o que este grupo anda a fazer".