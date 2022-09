Os diretores de serviços do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central “repudiam” as palavras de António Costa, que afirmou em entrevista que “Lisboa tem muito a aprender com o Porto em matéria de organização dos serviços de saúde”.



“Não podemos aceitar que o chefe do Governo considere que o País tem profissionais de saúde de primeira e de segunda. A Norte ou a Sul, todos temos as mesmas responsabilidades”, referem, numa carta aberta.