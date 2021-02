Médicos e enfermeiros de França e Luxemburgo chegam a Portugal na próxima semana para ajudar no combate à Covid-19

O Ministério da Saúde aceitou a oferta de ajuda dos governos luxemburguês e francês para apoio ao tratamento de doentes com Covid-19, em Portugal.



Em comunicado, o Ministério da Saúde avança que uma equipa do Luxemburgo, constituída por dois médicos e dois enfermeiros, vai apoiar o serviço de Medicina Intensiva do Hospital do Espírito Santo de Évora.





Um outro médico e três profissionais de enfermagem franceses vão ser alocados para trabalharem no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

"Ambas as equipas deverão chegar na semana de 15 de fevereiro, prevendo-se uma estadia de 15 dias", pode ler-se ainda no comunicado.