O aumento salarial previsto para os funcionários da função pública começou a ser pago esta segunda-feira. No entanto, os profissionais de saúde não recebem para já o aumento previsto no salário.



Segundo avança o jornal Público, em causa está uma falha no sistema informático do Ministério da Saúde, que fez com que não fosse possível " parametrizar os valores" a tempo. A mesma publicação avança que aqueles profissionais deverão receber o aumento apenas em maio.





Recorde-se que os funcionários públicos começaram esta segunda-feira a receber os salários de abril com os aumentos de 0,3% para a generalidade dos trabalhadores.



Os salários da função pública começam a ser pagos ao dia 20 de cada mês e os primeiros a receber são os trabalhadores da Presidência do Conselho de Ministros, dos ministérios das Finanças, da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Cultura, dos Negócios Estrangeiros e da Modernização do Estado e da Administração Pública, segundo o despacho que define as datas de pagamento.