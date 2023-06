Em dez anos (2011-2021) os médicos e enfermeiros perderam 10% do salário real, enquanto o ganho médio nacional aumentou entre 5 e 10%. Os dados, revelados num relatório elaborado pelos economistas Pedro Pita Barros e Eduardo Costa, mostram que os médicos deveriam ser aumentados 82% entre 2023 e 2026 e os enfermeiros 63%, para recuperar o diferencial entre os vencimentos dos profissionais de saúde e o salário mínimo.“Enquanto o resto da economia conseguiu fazer com que as pessoas tivessem um melhor salário real ao fim de dez anos, no caso dos médicos, não foi isso que sucedeu”, referiu Pita Barros. Segundo o relatório, que analisa dados de 2011 até 2022, ano com elevada inflação, os médicos perderam 18% do poder de compra, enquanto no caso dos enfermeiros a quebra foi de 3% – na generalidade dos trabalhadores houve um aumento do poder de compra de 6%.