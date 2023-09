Médicos e Governo continuam sem acordo. "Estou surpreendido", afirma Ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse, esta sexta-feira, estar surpreendido com o facto do Governo ainda não ter chegado a acordo com os médicos. "Eu próprio estou surpreendido por não se ter chegado a acordo", afirmou.Sobre as medidas de mitigação contra o aumento recente de casos de Covid-19, o Manuel Pizarro destacou que a vacinação é a principal medida em cima da mesa.O ministro adiantou ainda que vai ser aumentado o número de postos de vacinação, de modo a garantir a facilidade de acesso. Manuel Pizarro quer que todos os portugueses com mais de 60 anos se vacinem contra a Covid-19.