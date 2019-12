Médicos especialistas com 482 novas vagas

Os médicos que terminaram a especialidade nas áreas Hospitalar, Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública têm garantida a colocação no Serviço Nacional de Saúde, após a divulgação da abertura de 482 vagas. A área hospitalar lidera com 346 vagas, 120 serão para médicos de família e 16 na área da Saúde Pública.A medida "vai permitir reforçar os serviços hospitalares em 346 postos de trabalho, nomeadamente em especialidades como Medicina Interna, com 40 vagas, Anestesiologia (33 vagas), Pediatria (28 vagas), Ginecologia-Obstetrícia (21), Oftalmologia (16), Ortopedia (14), entre outras", avançou em nota o gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido.Segundo o Ministério da Saúde, "trata-se de um número recorde de vagas para um concurso de segunda época e que garante a colocação de todos os recém-especialistas". De acordo com um despacho da Administração Central do Sistema de Saúde, o maior número de vagas para médicos de família foi aberto na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (70), seguida do Norte (21), Centro (12) e Algarve (11).