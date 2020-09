Médicos estão contra curso de Medicina no privado

Omestrado integrado em Medicina da Universidade Católica Portuguesa (UCP) foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). A deliberação, tornada pública esta qiarta-feira por Isabel Capeloa Gil, reitora da instituição, mereceu a crítica generalizada dos médicos. O novo curso da UCP é o primeiro de Medicina ministrado numa privada.









A decisão favorável da A3ES marca o fim de um processo iniciado há quase dois anos. O novo curso será lecionado no futuro campus universitário da UCP em Sintra – o seu início dependerá do ritmo das obras, mas a instituição aponta para setembro de 2021. O mestrado integrado, projetado para 100 alunos, deverá começar com cerca de 50 alunos. O valor das propinas ainda está por definir.

Em reação, o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) lamenta “profundamente” a decisão, alegando que esta “foi tomada apesar das recomendações em sentido contrário por parte das estruturas que, em Portugal, representam quem é responsável pelo desenvolvimento e implementação da Educação Médica”. Na visão do CEMP, “neste momento, aumentar a oferta formativa em Portugal contribui apenas para engrossar o número de médicos indiferenciados, sem saída profissional”.





Por sua vez, a Ordem dos Médicos argumenta que a acreditação do curso revela que a “esfera política prevaleceu sobre a esfera técnica”, alertando para problemas que “colocam em causa a qualidade do curso”. “Tendo em consideração o condicionamento político prévio [...] a decisão foi ao encontro do que era esperado”, nota.