Médicos estrangeiros não cobrem emigrantes

O número de médicos estrangeiros que por ano chegam para trabalhar em Portugal não consegue colmatar a falta resultante dos portugueses que partem para o estrangeiro. Os dados referentes a este ano indicam um aumento de 109 médicos estrangeiros que trabalham em Portugal. Em sentido inverso, houve 253 médicos portugueses que pediram junto da Ordem dos Médicos documentação para exercer no estrangeiro.O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, confirmou essa realidade: " Há mais pedidos para contratarem médicos portugueses do que pedidos de médicos para virem para Portugal". O bastonário acrescentou que o aumento de estrangeiros em Portugal pode ser explicado pelo crescente interesse de fazer a especialidade no nosso país. Uma parte destes médicos vêm da Europa de Leste, onde os salários são baixos.Por sua vez, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, referiu que "ainda recentemente houve um programa de recrutamento de médicos estrangeiros, nomeadamente da América do Sul e Central, porque não se conseguia atrair médicos para algumas áreas do País, nomeadamente o Alentejo".O ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, propôs este sábado, em Coimbra, um "cessar-fogo" no setor, oferecendo-se para ser o intermediário entre os diversos atores. "Se não nos juntarmos todos, daqui por cinco anos o Serviço Nacional de Saúde será pior", disse.A Ordem dos Médicos diz que é "falsa" a afirmação da ministra Marta Temido de que não há falta de médicos nos hospitais de Coimbra e Algarve. A OM denuncia que faltam clínicos nas escalas para as próximas semanas no Algarve e que a ministra da Saúde "esconde a realidade".O bastonário da Ordem dos Médicos disse que é contra obrigar jovens médicos a ficar no Serviço Nacional de Saúde, frisando que "nada devem" ao Estado.O secretário de Estado da Saúde, António Sales, disse que há vontade do Governo de "criar projetos de carreira e alimentar o sentimento de dedicação".