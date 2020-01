Médicos exigem botão de pânico no gabinete

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Ordem dos Médicos (OM) vai exigir ao Ministério da Saúde a instalação de botões de pânico nos gabinetes dos hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde de forma a evitar situações de violência contra clínicos. A medida já tinha sido anunciada pelo Governo, no final de maio de 2019, mas acabou por ser implementada apenas de forma experimental no concelho da Amadora.De acordo com dados fornecidos aopelo Sindicato Independente dos Médicos, foram registados ... < br />