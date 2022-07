Cerca de 200 médicos de família exigiram, este sábado, a demissão da ministra durante uma manifestação junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa, contra a proposta do Governo que prevê a contratação de médicos sem especialidade para os centros de saúde. Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Família, foi recebido por Marta Temido e no fim da reunião revelou não se ter alcançado qualquer acordo.









“Marta Temido, já devias ter saído!”, ouviu-se em coro pela voz dos manifestantes. Os médicos de família alegam que a contratação de não especialistas ameaça a qualidade dos cuidados prestados à população.

“Estamos perante um problema grave criado pela nova lei do Orçamento do Estado, um retrocesso na prestação de cuidados aos nossos utentes nos centros de saúde”, justificou Nuno Jacinto. Quem também marcou presença foi o bastonário da Ordem dos Médicos. “Esta situação é totalmente inaceitável, mas estou aqui, sobretudo, para apoiar os doentes. Os cidadãos, os utentes, não merecem que o Ministério da Saúde lhes indique o caminho de um médico sem especialidade quando existem médicos com especialidade em Portugal”, referiu Miguel Guimarães.





Também Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, compareceu na manifestação e demonstrou o seu apoio aos médicos de família.