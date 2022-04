Os médicos estão a fugir dos centros de saúde e dos hospitais do Algarve. O último concurso lançado pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve para contratação urgente de quatro médicos de família, que tinha sido aberto em fevereiro, foi encerrado por inexistência de candidatos. Por outro lado, a escala da Urgência de Pediatria do Hospital de Faro, sabe o CM, continua este mês com várias falhas devido à falta de pediatras, o que obriga a esperas mais prolongadas e ao desvio de crianças para outras unidades hospitalares.