Médicos “indignados” com palavras “infelizes” de Costa sobre caso de Reguengos de Monsaraz

"Os médicos estão indignados e magoados com as palavras que, mesmo em off, são declarações infelizes", disse esta segunda-feira Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos (OM), pouco antes de entrar numa reunião do Fórum Médico para debater as "medidas a tomar" para colocar "um ponto final a esta polémica".

O bastonário referia-se às declarações feitas por António Costa, à margem de uma entrevista ao ‘Expresso’, nas quais o primeiro-ministro se refere aos médicos de Reguengos de Monsaraz como "gajos cobardes", acusando-os de se terem recusado a trabalhar durante o surto de Covid-19, que matou 18 utentes do lar de idosos.





Miguel Guimarães sublinhou que os médicos de família de Reguengos de Monsaraz, "apesar de protestarem porque não tinham condições de trabalho para tratarem esses idosos, todos foram trabalhar", rejeitando ter existido qualquer "recusa".

O bastonário pediu uma reunião com o primeiro-ministro (que acontece esta terça-feira) e sublinha que esta não é altura para "abrir uma guerra com os médicos". Miguel Guimarães lamenta que o Estado tenha desvalorizado a auditoria feita pela OM ao surto de covid-19 no Lar de Reguengos.



"Demos conhecimento da auditoria no Lar de Reguengos a diversos ministérios. Era uma oportunidade de mudar as coisas, mas que foi desvalorizada", lamenta o médico, exigindo "mais respeito" pela classe.



Rede alargada permite 22 mil testes por dia

Portugal vai ter uma rede de diagnóstico alargada e reforçada, para detetar o eventual reaparecimento de Covid-19 e de outros vírus, revelou esta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales. O objetivo é duplicar a capacidade para cerca de 22 000 testes por dia. "No Alentejo e no Algarve, por exemplo, a previsão é de um aumento da capacidade de testagem superior a 400%", avançou.



Morre utente de lar em Setúbal com 77 casos de infeção

Um utente de um lar em Setúbal morreu esta segunda-feira com Covid-19 e há 77 casos de infeção ativos, segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.



O óbito ocorreu no Centro Geriátrico MHAS. No total, existem neste momento 77 casos ativos de Covid-19, 55 em residentes do lar e 22 em funcionários da instituição. Oito utentes deste centro geriátrico encontram-se hospitalizados.