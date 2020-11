Médicos Internos assumem Cuidados Intensivos de Covid-19 no hospital da Feira

Os médicos internos que não têm serviço de Urgência no currículo e de outras especialidades estão a assumir os Cuidados Intensivos nas duas enfermarias de Covid-19 do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira. Há apenas um médico da especialidade em supervisão.O Sindicato Independente dos Médicos lamenta que “obriguem os internos a exercer funções que não são da sua competência. São carne para canhão”, diz Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, que denuncia casos semelhantes no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e no Centro Hospitalar de Lisboa Central.